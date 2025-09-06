Скидки
Англия — Андорра: прогноз на матч в Бирмингеме

Англия — Андорра: прогноз на матч в Бирмингеме
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Англия — Андорра.

Ставка: Англия забьёт как минимум пять голов за 1.85.

Были надежды, что хотя бы при Томасе Тухеле сборная Англии начнёт показывать результативный футбол. Болельщики одной из сильнейших национальных команд мира рады победам, однако хотят зрелища. Особенно в играх с аутсайдером, которому нужно забивать минимум пять мячей. Из их числа Андорра, с которой англичане уже встречались на выезде и выиграли 1:0.

Хорошо бы при домашних трибунах учинить разгром Андорре. Гости занимают последнее место в группе и проиграли все четыре матча отбора на ЧМ-2026. Уступили также Латвии (0:1), Албании (0:3) и Сербии (0:3). Если даже албанцы забили три мяча, то почему не получилось у англичан?

Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Англии больше 4.5 мяча за 1.85. В этот раз Андорре так не повезёт, потому что Томас Тухель собрал обновлённый состав. В нём появились футболисты, которым есть что доказывать на уровне сборной. У них есть реальный шанс занять место прежних лидеров. Да и встреча пройдёт дома. Пора побаловать зрителей.

