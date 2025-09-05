Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Эстония: ставка Эльвина Керимова на игру квалификации ЧМ-2026 5 сентября

Италия — Эстония: ставка Эльвина Керимова на игру квалификации ЧМ-2026 5 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Италия — Эстония.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.78.

«Италия — Эстония, квалификация чемпионата мира. Отбор только стартовал, а уже Италия в сложной ситуации, потому что проиграла очный матч прямому конкуренту в борьбе за первое место — Норвегии. Разгромный счёт 0:3. Спаллетти уволили, позвали Гаттузо. Италия в очень тяжёлом положении, потому что Норвегия четыре матча из четырёх выиграла и 12 очков уже набрала. У Италии всего три очка.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Эстония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Понятно, что две игры в запасе, но необходимо срочно Италии выигрывать и убедительно сокращать отставание от Норвегии. И потом уже в очном матче надо брать реванш. Это будет очень сложно. Сложно, конечно, ещё представить, что Италия очередной чемпионат мира пропустит подряд. Нужны победы Италии как воздух, и каждый матч — как финальный. Уже на старте отбора.

Думаю, Эстонию Италия дома должна громить. Я возьму здесь верх. Понятно, на победу Италии дают очень маленький коэффициент. Просто возьму верх: «Тотал голов больше 3.5» с коэффициентом 1.78. Я думаю, что это будет, скорее всего, убедительная, разгромная победа, и Гаттузо понимает, что для уверенности команды, игроков нужна хорошая победа с большим счетом», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Италия — Эстония. Дебют Дженнаро Гаттузо ознаменуется разгромом
Италия — Эстония. Дебют Дженнаро Гаттузо ознаменуется разгромом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android