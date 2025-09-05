Италия — Эстония: ставка Эльвина Керимова на игру квалификации ЧМ-2026 5 сентября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Италия — Эстония.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.78.

«Италия — Эстония, квалификация чемпионата мира. Отбор только стартовал, а уже Италия в сложной ситуации, потому что проиграла очный матч прямому конкуренту в борьбе за первое место — Норвегии. Разгромный счёт 0:3. Спаллетти уволили, позвали Гаттузо. Италия в очень тяжёлом положении, потому что Норвегия четыре матча из четырёх выиграла и 12 очков уже набрала. У Италии всего три очка.

Понятно, что две игры в запасе, но необходимо срочно Италии выигрывать и убедительно сокращать отставание от Норвегии. И потом уже в очном матче надо брать реванш. Это будет очень сложно. Сложно, конечно, ещё представить, что Италия очередной чемпионат мира пропустит подряд. Нужны победы Италии как воздух, и каждый матч — как финальный. Уже на старте отбора.

Думаю, Эстонию Италия дома должна громить. Я возьму здесь верх. Понятно, на победу Италии дают очень маленький коэффициент. Просто возьму верх: «Тотал голов больше 3.5» с коэффициентом 1.78. Я думаю, что это будет, скорее всего, убедительная, разгромная победа, и Гаттузо понимает, что для уверенности команды, игроков нужна хорошая победа с большим счетом», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».