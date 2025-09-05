Скидки
Греция – Беларусь: прогноз Игоря Семшова на встречу квалификации ЧМ-2026 в Пирее

Аудио-версия:
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Греция – Беларусь.

Ставка: победа Греции с форой (-1.5) за 1.65.

«Отборочный матч чемпионата мира между сборными Греции, которой руководит Иван Йованович, и Беларуси под руководством Карлоса Алоса Феррера пройдет в пятницу, 5 сентября на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Беларусь
Безоговорочно Греция надеется пробиться на чемпионат мира. У «бело-синих» сформировалось сильное поколение, и несколько игроков представляют ведущие европейские клубы. Убежден, что греки способны занять одну из двух первых позиций в группе. В последних товарищеских встречах хозяева уверенно победили сборные Болгарии (4:0) и Словакии (4:1). Также стоит отметить, что греки вышли в Лигу наций А, одержав победу над Шотландией по сумме двух встреч (0:1, 3:0). Особо стоит отметить молодое дарование – Янниса Константелиаса, который умеет создать голевой момент из ниоткуда.

Касаемо сборной Беларуси, с приходом нового наставника гости перестали быть легкой мишенью, но при этом заметного прогресса добиться не удалось. Без сомнений, команда Карлоса Алоса выступит в роли аутсайдера, однако приложит все усилия, чтобы навязать борьбу каждому сопернику. Особо стоит отметить двух защитников – Вадима Пигаса, который выступает в «Пари НН» и Кирилла Печенина из самарских «Крыльев», которые крайне удачно выступают в своих клубах, имеющий хороший атакующий потенциал, но испытывающие проблемы при игре в обороне.

В последних трех встречах Греция выигрывала с разницей не менее трех голов. У белорусской сборной достаточно слабая атака, поэтому даже гол престижа кажется маловероятным. Ставим на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

