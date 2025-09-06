Скидки
ЦСКА — «Динамо»: букмекеры оценили шансы команд

ЦСКА — «Динамо»: букмекеры оценили шансы команд
ЦСКА и «Динамо» сыграют в субботу, 6 сентября, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало столичного дерби запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.45, в то время как победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.60.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.15 (ничья в основное время).

Вместе с тем аналитики ожидают результативный хоккей в столичном дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.16, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

