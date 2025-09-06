Скидки
ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ

ЦСКА — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.30.

Ждём осторожный старт с высокой ценностью первого гола и акцентом на спецбригады. ЦСКА постарается «сушить» центр и разгонять в переходах, «Динамо» — давить через борта и организовывать трафик на пятаке. Матч, судя по всему, будет складываться «от дисциплины»: мало лишнего риска, много борьбы за позицию и подборы после бросков.

Прогноз: минимальное преимущество хозяев за счёт структуры от Никитина и фактора арены, при этом игра близкая и «низовая». Базовая линия для ставки — ЦСКА не проиграет при тотал меньше 5.5 шайбы. Для смелых — победа хозяев с разницей в один гол. Ожидаемый счёт — 2:1 или 3:2 в пользу армейцев. Они перед стартом сезона выиграли Кубок мэра Москвы и должны быть на кураже с новым тренером.

