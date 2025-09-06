«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Магнитогорске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 2.23.

«Металлург» и «Ак Барс» открывают для себя первую неделю сезона в Магнитогорске — ранний старт, плотный темп и высокая цена первого гола. Домашний лёд и привычный ритм «Арены-Металлург» добавляют хозяевам преимущества при контроле в нейтральной зоне, что важно против казанской структуры.

Ждём аккуратное начало, упор на спецбригады и борьбу за трафик на пятаке. «Металлург» постарается ускорять переходы и давить вторым темпом, «Ак Барс» — собирать позиционные смены и выжимать большинство. В прошлом регулярном сезоне побеждали казанцы, но к новому команды подходят примерно на равных.

Прогноз: хозяева не проиграют при низкой результативности. Открывающая неделя сезона и ценность первого гола толкают к осторожному темпу. Домашний лёд даёт «Металлургу» микроперевес, а сценарий на 4–5 шайб выглядит более вероятным, чем «перестрелка».