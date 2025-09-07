Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названы шансы сборной Казахстана в матче с Бельгией

Бельгия и Казахстан сыграют 7 сентября в Брюсселе на «Лотто Парк», стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Команды подошли к встрече на разных эмоциях: Бельгия разгромила на выезде Лихтенштейн (6:0), а Казахстан дома уступил Уэльсу (0:1).

После 5-го тура бельгийцы идут третьими в группе J, а казахстанцы — четвёртыми.

Букмекеры в своих прогнозах отдают колоссальное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу Бельгии предлагается с коэффициентом 1.09, что приблизительно равно 92% вероятности.

Поставить на успех Казахстана можно за 29.00, а ничейный исход идёт за 10.75.

Вместе с тем аналитики ждут результативный матч и крайне невысокую вероятность гола гостей. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Ставка «обе забьют» оценивается примерно в 2.80.