«Локомотив» победил «Трактор» в Кубке открытия КХЛ. Сыграл коэффициент 20.0

В Ярославле прошёл матч открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги между обладателем Кубка Гагарина — 2025 «Локомотивом» и финалистом прошлого плей-офф челябинским «Трактором». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали подопечные Боба Хартли.

На 40-й минуте нападающий железнодорожников Егор Сурин забросил первую шайбу. В середине третьего периода форвард гостей Пьеррик Дюбе сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Букмекеры отдавали явное преимущество «Локомотиву»: ставки на победу хозяев в основное время принимались с коэффициентом 1.83, успех «Трактора» оценивался в 3.80. Заключить пари на ничью после 60 минут предлагалось за 4.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4300 рублей.

Итоговый успех ярославцев оценивался в 1.50, тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.00. На точный счёт 1:1 по итогам трёх периодов давали 20.0.