Армения — Португалия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Армения — Португалия.

Ставка: победа Португалии всухую за 1.65.

«Не обойти вниманием матч, который пройдёт в Ереване. Сборная Армении сыграет со сборной Португалии. Настоящий бум, безумие в Ереване, чтобы посмотреть на игру Криштиану Роналду и других звёзд португальской сборной, того же Бруну Фернандеша, тех же Невеша, Мендеша и прочих игроков португальской сборной. Команда Роберто Мартинеса отправляется в Армению. Это группа F. Матч пройдёт 6 сентября. И в этой группе также Ирландия и Венгрия.

Португальцы — победители Лиги наций, явные фавориты в этой группе. И мы знаем стремление Криштиану Роналду ко всем возможным и невозможным рекордам. Он постарается в этом матче забить, если он в итоге сыграет по решению тренерского штаба. Но если даже не Криштиану Роналду, всё равно у португальцев безусловно есть кому забивать.

Я думаю, что сборная Армении здесь, скорее всего, перегорит от большого желания себя показать. Сперцян, Тикнизян — эти ребята, разумеется, нам прекрасно знакомы. Есть хорошие исполнители и впереди у сборной Армении, но я сомневаюсь, что они забьют сборной Португалии.

Мой прогноз — победа Португалии всухую за 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».