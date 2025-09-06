Скидки
Армения — Португалия: прогноз Егора Титова на встречу отбора ЧМ-2026 в Ереване

Армения — Португалия: прогноз Егора Титова на встречу отбора ЧМ-2026 в Ереване
Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Армения — Португалия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.45.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Португалия
«Армяне, к сожалению, совсем не радуют болельщиков в последнее время. Помним матчи с Грузией весной, по сумме двух игр аж 1:9 получили. И дальше не было лучше: 2:5 от Косова, 2:2 с Черногорией. Да, сейчас начинается новый отборочный турнир, можно попробовать перевернуть страницу. Но Португалия — совершенно иной уровень, принципиально другой. Понятно, что убрали нидерландского тренера, взяли своего, работавшего ранее в «Пюнике». Может быть, ему удастся найти правильные слова, зарядить команду, чтобы она поначалу, по крайней мере, не начала получать мяч за мячом. Он сказал, что у команды есть план, все увидят изменения в игре. Но на дистанции матча вряд ли Армения сможет выдержать.

У Португалии Роналду в составе, он всё ещё заряжен на то, чтобы продолжать улучшать рекорд. И новый сезон он неплохо начал, забивает. Но там и без него такой мощный состав, что вариантов у Армении просто нет. Эти ребята только что выиграли Лигу наций. Они чувствуют свою силу, уровень. Поэтому здесь возьму победу португальцев в 2 мяча минимум. А скорее всего, они выиграют крупно. Тут уже больше от их желания зависит, сколько они забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

