Армения — Португалия: прогноз Дениса Алхазова на игру квалификации чемпионата мира

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Армения — Португалия.

Ставка: индивидуальный тотал Португалии больше 1.5 во втором тайме за 1.96.

«Приезд Криштиану Роналду – завидую. Роналду непременно должен выйти в основе. Я думаю, что Роберто Мартинес не позволит ему сыграть 90 минут, потому что дальше игра с Венгрией 9 сентября. Но в целом у Португалии пороха на скамейке предостаточно.

И вот о ситуации последнего получаса игры с армянами я бы хотел поговорить. Понятно, что армяне, наверное, слабейшая команда в этом квартете. Это узкая группа, тесная группа: Армения, Венгрия, Ирландия и Португалия. Понятно, кто фаворит. И понятно, кто будет собачиться, драться за вторую строчку. Ну и Венгрия, наверное, имеет огромное преимущество в классе перед теми же ирландцами.

Я предлагаю ставку на этот матч: индивидуальный тотал Португалии во втором тайме больше полутора. Почему так? Ну, для армян главная задача при Меликяне, тем более тренер сменился в сборной Армении после голландца вант Схипа, а пришёл местный специалист. Он «Пюник» выводил в еврокубки, в своё время становился чемпионом с «Пюником».

В общем, посмотреть свой состав. Не развалиться перед сборной Португалии. Не ударить в грязь лицом. Выстоять. И в 5, 6, 7, 8 защитников сдерживать португальцев. Но сил на это не хватит. Я думаю, всё-таки, увы, Армения развалится в концовке.

Индивидуальный тотал Португалии во втором тайме за 1.96 отлично зайдёт. Роналду могут рано поменять. Да и низкие коэффициенты на его индивидуальные достижения в этом матче. Будет пробовать самых разных атакующих футболистов Роберто Мартинес. У него впереди встречи покруче в отборочном цикле. И такая тренировка с армянами, конечно, пойдёт ему на пользу», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».