Армения — Португалия: ставка Игоря Семшова на игру отбора ЧМ-2026 6 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч чемпионата мира Армения – Португалия.

Ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.75.

«Армения в прошлом розыгрыше Лиги наций показала слабые результаты: всего семи очков хватило лишь для второго места в группе. Памятными для болельщиков остались лишь болезненные поражения в стыковых матчах с Грузией (0:3, 1:6). Летние контрольные игры с Косовом (2:5) и Черногорией (2:2) также не принесли радости. С начала 2024 года команда одержала лишь три победы в 14 матчах, что делает выход на мундиаль практически недостижимым. Безусловно, в стане «горцев» выделяется нынешний чемпион России в составе «Краснодара» Эдуард Сперцян, но хватит ли усилий его одного для решения больших задач, остаётся под большим вопросом…

Португалия — явный фаворит группы. Уверенность команде должна придать вторая победа в Лиге наций и блестящая форма Роналду, забивавшего на всех этапах плей-офф, включая финал. Особенно впечатляет их характер: несмотря на отставание в очных встречах с Германией и Испанией, португальцы сумели вырвать победы. В группе с Арменией, Венгрией и Ирландией им вряд ли понадобятся такие камбэки.

Португалия уверенно лидирует в противостоянии с Арменией, одержав три победы подряд. Хотя все эти встречи завершились с минимальной разницей в счёте, в предстоящем матче я ожидаю более убедительной победы хозяев с разницей как минимум в два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».