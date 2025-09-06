Армения — Португалия: ставка Александра Мостового на матч в Ереване

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата мира Армения — Португалия.

Ставка: победа Португалии 3:0 за 11.00.

«Армения сыграет с Португалией в рамках отборочного матча чемпионата мира — 2026. Тут я не сомневаюсь в успехе гостей, которые проведут первую игру после победной для них Лиги наций.

Португалия выиграла вторую для себя Лигу наций. Сделала команда это заслуженно, в плей-офф у неё были тяжёлые соперники. Сперва возникли трудности с Данией, в основное время тяжело матчи проходили – 0:1 и 3:2. Но в дополнительное время второй игры подопечные Мартинеса уже довели дело до успеха – 5:2 в итоге.

Затем два топовых соперника было. В полуфинале – Германия (2:1) и в финале – Испания (3:2). С испанцами Роналду и его команда не считались фаворитами, но борьбу они смогли навязать, в основное время соперники сыграли вничью, 2:2. Доиграли до серии пенальти, в которой португальцы успешно пробили все пять ударов, в отличие от их соперника. Итог – победа на турнире.

Так что Португалия снова доказала, что с ней нужно считаться. Причём команда уже давно не едет на «багаже» Криштиану Роналду. И без него в составе команды множество сильных игроков, звёзд. Часто Криштиану даже не доигрывает матчи, его меняют. Но команда всё равно справляется. В группе отбора на ЧМ она – главный фаворит, равного соперника в группе нет.

Армения же теоретически побороться за второе место в группе может. Но думаю, всё же тяжело ей будет с Венгрией и Ирландией конкурировать. Статистика команды говорит сама за себя – одна победа в 10 матчах, всего две ничьих за тот же период. В Лиге наций год назад армяне ещё не так плохо выступили. Несмотря на три поражения и одну ничью, они финишировали вторыми, вышли в стыки, где попали на более сильную Грузию и уступили ей – 0:3 и 1:6, оставшись в Лиге С.

Я тут жду уверенного старта в отборе на ЧМ-2026 от Португалии. Она выиграет с отрывом в счёте и, скорее всего, не пропустит», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».