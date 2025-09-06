Англия — Андорра: ставка Дмитрия Градиленко на игру квалификации ЧМ-2026

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч чемпионата мира Англия — Андорра.

Ставка: победа Англии в первом тайме с форой (-2) за 1.96.

«Отборочный матч чемпионата мира — 2026, группа К, Англия — Андорра. Первый матч, который прошёл 7 июня (победа Англии в гостях 1:0, единственный мяч забил Кейн), вызвал бурю отрицательных эмоций и критики в адрес англичан из-за качества игры и настроя многомиллионных звёзд на этот матч. Похоже, игроки сборной Англии мысленно были уже в отпуске. О чём говорит и матч, который был сыгран через три дня, проигранный Сенегалу — 1:3.

В этот раз англичане 100% будут играть совершенно по-другому. И будет забито намного больше мячей, чем в начале июня, даже в отсутствие некоторых звёзд, которых Тухель не сможет использовать в этом матче по разным причинам. Александр-Арнольд, Грилиш, Уокер, Джуд Беллингем, Палмер, Сака, Ливай Колуилл этот матч пропустят.

Но это не помешает хозяевам, к примеру, выиграть первый тайм с форой (-2)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».