Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Англия — Андорра: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026 в Бирмингеме

Англия — Андорра: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026 в Бирмингеме
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч отбора чемпионата мира Англия – Андорра.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.40.

«Англичане в этом отборочном цикле демонстрируют уверенную игру и не сталкиваются с трудностями. Британцы заработали девять очков в трёх встречах и при этом не пропустили ни одного мяча. Если учитывать Лигу наций, то сухая серия хозяев уже составляет пять официальных матчей. Сборная Англии с 1982 года неизменно участвует в мировом первенстве. В этот раз команда имеет возможность обеспечить себе путёвку на чемпионат мира уже за несколько туров до окончания отборочного этапа. Они должны легко справиться с задачей и занять первое место в своей группе, обеспечив себе выход на чемпионат мира. Особо заметен у хозяев Гарри Кейн – форвард, забивавший в этом календарном году в каждом матче.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
2-й тайм
2 : 0
Андорра
1:0 Гарсия – 25'     2:0 Райс – 67'    

Андорра не может поразить ворота соперников в официальных матчах с 19 июня 2023 года, что составляет уже 14 подряд игр без забитого гола. Особо стоит отметить Икера Альвареса, не путать с главным тренером, который является стабильным первым номером на последнем рубеже. Едва ли кто-то ожидал, что гости поднимутся выше пятого места в группе. Вероятно, команда Альвареса не заработает ни одного очка, особенно учитывая полную безрезультативность атаки.

На своём поле англичане в среднем забивают по пять голов за игру в очных встречах. Поэтому можно рискнуть и поставить на тотал больше 5.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Англия — Андорра. Почему с Кейном и без Беллингема станет лучше?
Англия — Андорра. Почему с Кейном и без Беллингема станет лучше?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android