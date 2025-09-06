Англия — Андорра: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026 в Бирмингеме

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч отбора чемпионата мира Англия – Андорра.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.40.

«Англичане в этом отборочном цикле демонстрируют уверенную игру и не сталкиваются с трудностями. Британцы заработали девять очков в трёх встречах и при этом не пропустили ни одного мяча. Если учитывать Лигу наций, то сухая серия хозяев уже составляет пять официальных матчей. Сборная Англии с 1982 года неизменно участвует в мировом первенстве. В этот раз команда имеет возможность обеспечить себе путёвку на чемпионат мира уже за несколько туров до окончания отборочного этапа. Они должны легко справиться с задачей и занять первое место в своей группе, обеспечив себе выход на чемпионат мира. Особо заметен у хозяев Гарри Кейн – форвард, забивавший в этом календарном году в каждом матче.

Андорра не может поразить ворота соперников в официальных матчах с 19 июня 2023 года, что составляет уже 14 подряд игр без забитого гола. Особо стоит отметить Икера Альвареса, не путать с главным тренером, который является стабильным первым номером на последнем рубеже. Едва ли кто-то ожидал, что гости поднимутся выше пятого места в группе. Вероятно, команда Альвареса не заработает ни одного очка, особенно учитывая полную безрезультативность атаки.

На своём поле англичане в среднем забивают по пять голов за игру в очных встречах. Поэтому можно рискнуть и поставить на тотал больше 5.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».