Англия — Андорра: ставка Романа Павлюченко на встречу квалификации чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Англия — Андорра.

Ставка: победа Англии и ТБ 2.5 за 1.90.

«Англия и Андорра сойдутся в очередном туре отбора на чемпионат мира в США. Тут, само собой, всё заранее понятно. Здесь сыграют главный фаворит на первое место и — на последнее. Хозяева легко три очка наберут.

Пока что всё довольно предсказуемо у них в группе К складывается. Было заранее понятно, что Англия – главный фаворит. Сейчас она с девятью очками и занимает первое место. Три тура команда Тухеля провела, ни разу не пропустила, хотя, кажется, могла бы и больше забивать в некоторых играх – 2:0 с Албанией, 3:0 с Латвией и 1:0 с Андоррой.

Андорра же провела на одну игру в этом квалификационном раунде больше. Но это, само собой, не помогло ей набрать больше очков. Наоборот, коллектив вообще ни одного балла в активе не имеет. Во всех четырёх турах уступил, и, в отличие от англичан, как раз ни разу не забил – 0:1 с Латвией, 0:3 с Албанией, 0:1 с Англией и 0:3 с Сербией.

Так что тут всё понятно. Англия – топ-сборная. У нее в активе два финала на последних чемпионатах Европы, пусть и побед в них не было. В прошлой Лиге наций подопечные Тухеля неплохо выступили, заняли первое место в группе, хотя это была Лига 2, сборная вернулась в главный дивизион турнира.

Андорре тут не на что рассчитывать. Да, прошлый очный матч завершился минимальной победой «трёх львов», за что их критиковали. Но то была выездная игра, сейчас Англия выступает дома. Уверен в крупной победе. Игроки будут мотивированы, захотят исправиться за тот слабый матч», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».