ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5 за 1.80.

«Команда Кудашова традиционно тяжело вкатывается в регулярку. В прошлом году, например, из семи первых матчей чемпионата было проиграно пять. Этим летом, судя по рассказам игроков и тренеров команды, система предсезонной подготовки не поменялась. Значит, ноги у бело-голубых будут точно тяжёлыми. Что скажется в первую очередь на результативности. 1-2 шайбы – максимум, что выдадут гости в дерби. Помня ещё и о любви Никитина к закрытому хоккею, брал бы тотал меньше пяти шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

У ЦСКА после провального прошлого сезона и перемен в тренерском штабе гораздо больше мотивации показать товар лицом сразу со старта. Армейцы банально лучше готовы к дерби. Да ещё и проблем с вратарями, как показал Кубок мэра Москвы, у «Динамо» выше крыши. Берите уверенную победу хозяев с разницей в три шайбы. На том же Кубке мэра красно-синие выиграли у бело-голубых со счётом 4:1, сейчас будет что-то похожее», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».