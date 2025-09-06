ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ 6 сентября

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.48.

«ЦСКА — «Динамо» Москва. Изначально я дал на этот матч прогноз, что будет заброшено меньше пяти с половиной шайб. Но сейчас я, наверное, подкорректирую его.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Всё-таки ЦСКА очень сильно провёл предсезонку. Выиграл Кубок мэра. И уже видна тренерская рука тренера-чемпиона Игоря Никитина. Вот именно этот ярославский стиль, когда надо застегнуться на все пуговицы, строго от обороны. Ну а нападение сейчас уже, хотя там серьёзные изменения, но заметно, что игроки творческие, могут забить, постепенно сыгрываются.

Поэтому, я думаю, стоит отдать предпочтение ЦСКА. У «Динамо», с другой стороны, опять эта история с Гусевым, что он отъезжал к тому ещё на прощальный матч до ЦСКА, что не очень понравилось тренеру Кудашову. Потом основной вратарь Подъяпольский пока на больничном. Он, конечно, восстановится после Кубка мэра, там больше недели пауза. Но вот такие результаты. Видно, что Кудашов недоволен игрой.

Поэтому лично мне не верится, что «Динамо» «по щучьему велению» в стартовом матче сможет победить. Сопротивление ЦСКА окажет, но победить, я думаю, не сможет. Потому что ЦСКА здорово впечатляет, и тренерский штаб знает путь к успеху.

Поэтому я меняю свой прогноз, который сделал в стриме. Ставлю на победу ЦСКА в матче. При этом будет ТМ (5.5)», — приводит слова Славина «РБ Спорт».