Матч-центр:
«Шанхай» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» – СКА.

Ставка: ТБ 6 за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
1-й период
2 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Воробьёв, Мёрфи) – 04:12 (5x4)     1:1 Фу (Брынцев, Саттер) – 05:44 (5x5)     1:2 Воробьёв (Зыков, Филлипс) – 07:19 (5x5)    

«Очень хороший вариант – ставка на победу номинальных хозяев питерского дерби. После тектонических летних перемен состав СКА впервые за всю историю сопоставим по силе с китайской командой КХЛ. У «Шанхая» глобальный ребрендинг, новые амбиции, новая арена, новое руководство, состав, который захочет проявить себя по максимуму перед матёрым заокеанским тренером. То есть для «Драконов» это один из главных матчей всего чемпионата.

Команда Галлана способна показать скоростной, качественный по меркам сентября хоккей. Это мы уже увидели на Кубке мэра, где она ярко обыграла и «Спартак», и «Динамо». Вратарская линия СКА слабовата, оборона несыгранная. Оба соперника не будут отсиживаться в окопах. Всё это делает ставку на тотал больше шести шайб гарантированным выигрышем. Ну а победа, как это часто случается во встрече примерно равных соперников, будет за теми, кому больше надо. То есть за «Шанхаем», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

