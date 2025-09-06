«Шанхайские Драконы» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» – СКА.

Ставка: победа «Шанхая» за 3.75.

«Нас ждет великолепная игра. Я бы не стал, кстати, называть это питерским дерби, потому что «Шанхай» не скрывает — они приехали в Питер перекантоваться на год-два, потом уедут в Китай. Уже даже в сентябре поедет комиссия искать новую арену. Это всё-таки не питерское дерби, это временная ситуация, когда на «СКА Арене», которую тоже будут переименовывать под спонсора, сыграет СКА, раньше выступавший в этом дворце.

«Шанхай» захочет показать, что они не просто так здесь собрались. Я считаю, что фаворит этого матча, как бы парадоксально это ни прозвучало, — «Шанхай». Почему я так думаю? Во-первых, мне очень понравилась эта команда на Кубке мэра Москвы. Победили «Спартак» 3:2, потом очень уверенно вынесли московское «Динамо» со счётом 6:1, и даже против СКА им было тяжело — они играли на следующий день после матча со «Спартаком». Вечером играли со «Спартаком», а потом дневной матч против ЦСКА, главного фаворита КХЛ. Они 0:4 проигрывали, то есть сразу напускали, но потом боролись, чуть не сделали камбэк — счет стал 2:4, потом даже 3:4, один гол не засчитали. То есть всё было на тоненького, и даже в этих экстремальных условиях «Шанхай» показал себя.

Команда собрана из легионеров, достаточно качественных, обученных, которые бегут, бросают. При этом мы видим, что у СКА проблемы с обороной. Сломались ещё в предсезонке Зайцев и Педан. Зайцев — самый дорогой защитник лиги. У них ровно шесть защитников топ-уровня, среди них молодые ребята, которые только набираются опыта, — Галенюк, Выдоренков. Талантливые парни, но им нужно пообтесаться. И им будет тяжело играть против североамериканских слонов, которые бегут на них.

С учётом того, что букмекеры аномально низко оценивают шансы «Шанхая» и считают, что СКА выиграет однозначно, это выглядит странно. Наверное, они ещё не поняли, что «Шанхайские Драконы» — это клуб, который пришел всерьёз в КХЛ. Поэтому я пойду через победу «Шанхая» в основное время. «Шанхай» дома выигрывает, у СКА тонкая оборона и молодой вратарь.

При этом «Шанхаем» руководит маститый тренер Жерар Галлан, который выводил «Вегас» в финал Кубка Стэнли и вообще крутой НХЛ-специалист», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».