Стали известны шансы «Спартака» начать сезон КХЛ с победы
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Сочи» состоится в воскресенье, 7 сентября, на льду ДС «Мегаспорт» в Москве. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.35 (74% вероятности), в то время как победа «Сочи» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 7.50.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 6.24 (ничья в основное время).

Вместе с тем аналитики ожидают результативный хоккей в матче «Спартак» — «Сочи». Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 3.22, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.31.

