«Спартак» — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: «Спартак» победит + тотал меньше 6.5 гола за 2.36.

Ждём осторожный старт и надежду сторон на большинство. «Спартак» попробует использовать активный прессинг на чужой синей линии и выходы через первое касание. «Сочи» может сделать ставку на плотный средний блок, борьбу у бортов и поиск контратак с трафиком на пятаке. В предсезонных матчах «леопарды» пробовали много молодёжи и держали аккуратный темп.

Пожалуй, «Спартак» здесь ближе к победе за счёт глубины передних звеньев, структуры Жамнова и фактора арены. «Сочи» ещё предстоит обкатать все звенья и проверить свои возможности после обновления и смены тренера. Базовая идея для ставки — победа хозяев в основное время при умеренном тотале. Ожидаемый счёт — 3:1. Похожее было и в прошлом сезоне.