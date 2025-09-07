Скидки
Бельгия — Казахстан: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Бельгия — Казахстан: прогноз на матч отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу Бельгия — Казахстан.

Ставка: Бельгия победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.20.

Ожидается давление Бельгии через края и полупространства с переводом игры на индивидуальное мастерство Жереми Доку и креатив Кевина Де Брёйне. Казахстан, судя по игре с Уэльсом, способен плотнее закрываться в средней трети и искать резкие выпады через Самородова. Вообще не исключено увидеть ранний гол хозяев. Если бельгийцы быстро вскроют блок, у гостей резко упадёт шанс на очки.

Прогноз будет следующим. Победа Бельгии без пропущенных мячей. Скорее всего, хозяева даже сэкономят силы на концовку сентябрьского окна. Попробуют быстро забить и перейти в экономный режим. У Гарсии достаточно вариантов, чтобы дожать за счёт глубины. Ожидаемый счёт — 2:0 в пользу Бельгии.

