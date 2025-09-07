Скидки
Катар — Россия: назван фаворит матча в Эр-Райяне

Катар — Россия: назван фаворит матча в Эр-Райяне
7 сентября 2025 года в товарищеском матче сыграют сборные Катара и России. Встреча состоится на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 44% вероятности.

При этом шансы сборной Катара оценили в 3.40 (29%). Ничья идёт с коэффициентом 3.60 (27%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

