Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Катар — Россия: определён самый вероятный счёт

Катар — Россия: определён самый вероятный счёт
Комментарии

7 сентября 2025 года в товарищеском матче сыграют сборные Катара и России. Встреча состоится на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 мск.

Материалы по теме
Бельгия — Казахстан: быстро и не так уж болезненно
Бельгия — Казахстан: быстро и не так уж болезненно

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.25, а шансы сборной Катара оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00. Победа сборной России со счётом 1:0 доступна за 8.00, на нулевую ничью выставлен коэффициент 8.70.

Материалы по теме
«Спартак» — «Сочи»: никаких подарков на дебют Крикунов не получит
«Спартак» — «Сочи»: никаких подарков на дебют Крикунов не получит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android