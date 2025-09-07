Катар — Россия: определён самый вероятный счёт

7 сентября 2025 года в товарищеском матче сыграют сборные Катара и России. Встреча состоится на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.25, а шансы сборной Катара оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00. Победа сборной России со счётом 1:0 доступна за 8.00, на нулевую ничью выставлен коэффициент 8.70.