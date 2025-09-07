Скидки
Катар — Россия: прогноз «Чемпионата»

Катар — Россия: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч Катар — Россия.

Ставка: Россия не проиграет + обе забьют за 2.20.

Со сборной Катара приходилось играть трижды в истории, и никогда не получалось её обыграть. Последний раз — в товарищеской игре 2023 года (1:1).

3 сентября Катар сыграл вничью с Бахрейном (2:2). В составе нет известных футболистов, особенно выступающих в сильнейших европейских лигах. Всё дело в сыгранности, качестве и тренерской работе. Хулен Лопетеги — очень сильный специалист. Те хорошие результаты, которые удаётся добывать, — его заслуга. Но в последнее время его сборная нестабильна.

Мы предлагаем поставить на то, что Россия не проиграет, через обмен голами. Виталий Кафанов сказал, что с Катаром сыграет в воротах Матвей Сафонов. Последний раз он выходил на поле в июне в матче с Нигерией, а в «ПСЖ» сидел на скамье. В атаке, как утверждает Карпин, мы увидим Головина, Кисляка, Батракова и Алексея Миранчука. Выглядит неплохо, минимум на ничью должны наиграть.

