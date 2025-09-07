Турция — Испания: букмекеры оценили шансы команд

7 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Турции и Испании. Встреча состоится на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» в городе Конья (Турция). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение испанской команде. Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.68.

Шансы сборной Турции оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.