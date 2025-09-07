Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Турция — Испания: прогноз на игру в Конье

Турция — Испания: прогноз на игру в Конье
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Турция — Испания.

Ставка: Испания победит + тотал больше 2.5 гола за 2.13.

Материалы по теме
Бельгия — Казахстан: быстро и не так уж болезненно
Бельгия — Казахстан: быстро и не так уж болезненно

В прошлом сезоне Лиги наций сборная Турции поднялась в Лигу А, одолев Венгрию в стыковых матчах — 3:1 и 3:0. Весьма уверенно! Этим летом она провела две товарищеские встречи: в одной победила США (2:1), а в другой уступила Мексике (0:1). Команда Монтеллы уверенно владеет мячом, а также умеет подстраиваться под соперников.

Для сборной Испании это станет хорошей проверкой. В минувшей встрече она разгромила Болгарию (3:0). Можно было забивать больше, и главный тренер поработает над этим. К тому же Турция не тот соперник, который будет замыкаться у своей штрафной. Ответные атаки обязательно последуют. В прошлом розыгрыше Лиги наций «Красная фурия» часто пропускала.

В финале турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте уступили Португалии — 2:2 (3:5 пен.). Но в основное время они не проигрывают уже 21 встречу. За счёт появления большого количества молодых футболистов у Испании получается очень быстро развивать свои атаки по флангам, а уже более опытные игроки часто берут на себя реализацию.

Ламин Ямаль из «Барселоны» сделал результативную передачу в матче с болгарами, однако в предстоящей встрече может открыть счёт голам в отборе на ЧМ-2026. Предлагаем поставить на то, что Испания выиграет у Турции, через тотал больше 2.5 мяча. Ожидаем сумасшедшие эмоции в этом матче, много моментов и голов. Заигрываться впереди и забывать про защиту для таких сборных — это нормально.

Материалы по теме
«Спартак» — «Сочи»: никаких подарков на дебют Крикунов не получит
«Спартак» — «Сочи»: никаких подарков на дебют Крикунов не получит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android