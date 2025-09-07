Названы шансы сборной Германии победить Северную Ирландию после поражения от Словакии

7 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Германии и Северной Ирландии. Встреча состоится на стадионе «Кёльн» в городе Кёльн (Германия). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немцам. Поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.18, что составляет примерно 87% вероятности.

Шансы сборной Северной Ирландии оценили в 26.0 (3%). Ничья идёт с коэффициентом 9.20 (10%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу немецкой сборной за 6.00.