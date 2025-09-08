Скидки
Израиль — Италия: букмекеры оценили шансы

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Израиля и Италии. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Надьердеи» в городе Дебрецен (Венгрия). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Скуадра адзурра». Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.49.

Шансы сборной Израиля оценили в 7.40. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

