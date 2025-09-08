Израиль — Италия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Израиль — Италия.

Ставка: Италия победит + тотал больше 2.5 гола за 2.18.

Дебют Дженнаро Гаттузо более чем удался. Сборная Италии в первом матче под его руководством обыграла Эстонию с крупным счётом 5:0. Тренер вызвал Матео Ретеги, переехавшего в Саудовскую Аравию, а он, в свою очередь, оформил дубль и сделал голевой пас. Джакомо Распадори набрал «1+2», Мойзе Кин и Алессандро Бастони забили по голу.

Кроме Молдавии, сборная Израиля уже обыграла в отборе на ЧМ-2026 Эстонию (2:1 и 3:1), Но уступила Норвегии (2:4). Италия провела на одну игру меньше, и в её активе на три очка меньше. Это шанс ворваться и занять вторую строчку в группе, а потом уже догонять норвежцев. Нас ждёт игра прямых конкурентов.

Предлагаем поставить на то, что Италия победит Израиль, через тотал больше 2.5 мяча. Есть все основания предполагать, что встреча получится результативной. С одной стороны — Гаттузо, который заряжает команду. Та его будет благодарить голами. С другой стороны — неуступчивые подопечные Рана Бен-Шимона, которым нравится агрессивный стиль.