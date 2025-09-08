Стали известны шансы сборной Беларуси в матче с Шотландией

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Зи-Ти-И Арена» в городе Залаэгерсег (Венгрия). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение шотландцам. Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.62, что составляет примерно 62% вероятности.

Шансы сборной Беларуси оценили в 7.20 (13%). Ничья идёт с коэффициентом 3.90 (25%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.