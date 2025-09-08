Скидки
Беларусь — Шотландия: определён самый вероятный счёт

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Беларуси и Шотландии. Встреча состоится на нейтральном стадионе «Зи-Ти-И Арена» в городе Залаэгерсег (Венгрия). Начало — в 21:45 мск.

Поставить на победу сборной Шотландии можно с коэффициентом 1.62. Шансы сборной Беларуси оценили в 7.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу шотландцев за 6.00. Ничья 1:1 идёт за 7.50, на победу Шотландии со счётом 2:0 выставлен коэффициент 7.80.

