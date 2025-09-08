Хорватия — Черногория: определён самый вероятный счёт матча

8 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Хорватии и Черногории. Встреча состоится на стадионе «Максимир» в городе Загреб (Хорватия). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.22. Шансы сборной Черногории оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев поля за 5.50. Победа Хорватии 1:0 идёт за 6.50.