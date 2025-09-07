Синнер — Алькарас: прогноз на финал US Open

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков представил прогноз на встречу Янник Синнер — Карлос Алькарас.

Ставка: Алькарас победит за 2.15.

На пути к финалу испанец не отдал ни сета. Да, с сеткой, можно сказать, повезло, из топ-соперников был только Джокович, однако уверенность Карлоса впечатляет. Ни местный «подаван» Райлли Опелка, ни Артур Риндеркнеш, ни Иржи Легечка — никто не смог забрать ни сета. Алькарас — на пике.

А вот у Синнера этот US Open идёт нестабильно. Помните, как на Уимблдоне он спасся от поражения в поединке с Григором Димитровым только благодаря травме болгарина? Очень похожая ситуация была в матче с Денисом Шаповаловым в третьем круге. И если бы канадец смог удержать уровень и был бы чуть более психологически устойчив, кто знает, чем бы всё завершилось.

Потом, правда, были три хорошие игры. Всего три гейма Янник отдал Александру Бублику, уверенно одолел и Лоренцо Музетти. А вот в игре с Феликсом Оже-Альяссимом снова уступил одну партию. И брал медицинский перерыв из-за проблем с мышцами. Перед финалом, где ему будет противостоять Алькарас, который, прямо скажем, не тяготеет к быстрым розыгрышам, за итальянца тревожно.

Испанский теннисист сейчас едва ли не в идеальной форме, да и сил по ходу турнира затратил куда меньше. Как побеждать Синнера, Алькарас знает. Поэтому будет логично поставить на его победу, тем более что коэффициент очень хороший — 2.15. Если шансы примерно равны, резонно выбрать цифру повыше.