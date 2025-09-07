Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ на матч Катар — Россия

7 сентября сборная России проведёт выездной матч против команды Катара. Встреча в Эр-Райяне начнётся в 18:15 мск. Пока соперники будут определять сильнейшего, ты можешь получить фрибет 2000 рублей для всех новых клиентов БЕТСИТИ:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

Соперники уже играли между собой четыре раза. За всю историю очных противостояний на данный момент счёт равный: по одной победе каждой сборной и два ничейных исхода. Сборная России победила в 1996-м (5:2). Примечательно, что тогда в составе команды находился ныне её тренирующий Валерий Карпин. В 2011-м и 2023-м соперники разошлись миром с одинаковым счётом 1:1. А вот в 2016-м победу со счётом 2:1 праздновал Катар.

Главный тренер россиян Валерий Карпин оценил сборную Катара и поделился ожиданиями от предстоящего поединка: «Соперник показывает хороший уровень игры. Будет интересно посмотреть и оценить нашу сборную в этой встрече. Катар всё же сильнее, чем многие из сборных, с которыми мы играли ранее», — заявил тренер.

Сборная Катара находится на 53-й строчке в рейтинге ФИФА. Россияне расположились на 35-й позиции. В гостях наша команда не знает поражений на протяжении почти двух лет. В последний раз Россия проигрывала на выезде молодёжной сборной Египта 11 сентября 2023 года.

Осенью сборная России проведёт ещё четыре встречи. Сначала команде предстоят два домашних поединка против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября). Затем россияне также дома примут Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.