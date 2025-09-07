Катар — Россия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч 7 сентября

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Катар — Россия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.90.

«Матч с Катаром должен быть попроще для нашей сборной. Мне кажется, тот состав, который планирует Карпин именно на эту игру, на данный момент может считаться даже более основным. Там выйдут ребята, которые сейчас в очень хорошем состоянии. Плюс Иордания была новым соперником, с котором не играли ранее, может быть, не все понимали, чего ждать, хотя тренеры наверняка объясняли. Но команда эта сильно удивила. И обороняется она очень прилично. Катар в другой футбол играет, более открытый, бесшабашный. Там об обороне чуть меньше думают. В последнем матче на днях сыграли с Бахрейном 2:2. А за прошлую стадию квалификации к чемпионату мира пропустили 24 мяча за 10 игр. Это очень и очень много.

У России наверняка сразу появятся и Головин, и Алексей Миранчук, и Кисляк, и Батраков. Средняя линия будет в лучшем виде, как мне кажется. И должны мы иметь преимущество в переходных фазах, да и с таким подбором можно говорить о позиционной атаке. Главное — соперник будет давать играть.

Поэтому поставлю на Россию с форой (-1.5). Эта команда явно послабее Иордании», — приводит слова Титова «РБ Спорт».