Катар — Россия: прогноз Владислава Радимова на товарищескую встречу
Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на товарищеский матч Катар — Россия.
Ставка: победа России и ТБ 2.5 за 3.20.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Этот матч мы изучали, сборная России будет играть стартовым составом, то есть основными игроками. Это будут Кисляк, Батраков, Головин, Миранчук. Россия выиграет за 1.90 — очень хороший коэффициент, Россия просто сильнее даже натурализованных катарцев.
Но свой гол Россия пропустит, потому что играет больше в атакующей манере и в обороне не всё в порядке. Поэтому основная история: победа России через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
