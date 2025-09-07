Скидки
Катар — Россия: прогноз Владислава Радимова на товарищескую встречу

Катар — Россия: прогноз Владислава Радимова на товарищескую встречу
Комментарии

Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на товарищеский матч Катар — Россия.

Ставка: победа России и ТБ 2.5 за 3.20.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч мы изучали, сборная России будет играть стартовым составом, то есть основными игроками. Это будут Кисляк, Батраков, Головин, Миранчук. Россия выиграет за 1.90 — очень хороший коэффициент, Россия просто сильнее даже натурализованных катарцев.

Но свой гол Россия пропустит, потому что играет больше в атакующей манере и в обороне не всё в порядке. Поэтому основная история: победа России через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Новости. Ставки
