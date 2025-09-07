Катар — Россия: прогноз Эдуарда Мора на контрольный матч

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Катар – Россия.

Ставка: победа России за 2.25.

«Сборная России сыграет товарищеский матч на выезде против команды Катара. В отсутствие официальных встреч именно товарищеские игры становятся самыми главными для российской сборной. Для её соперников, естественно, официальные игры важнее. И поэтому, безусловно, мы ждём в этих матчах от нашей команды максимальной самоотдачи и победы. И против сборной Иордании наша сборная не порадовала, проведя очень плохой первый тайм и неплохой второй.

Думаю, что против Катара выйдут на поле другие футболисты, более мотивированные. Наша сборная по составу футболистов сильнее, чем Катар. Осталось только выйти с мотивацией и желанием, а с этим, я полагаю, проблем быть не должно. Поэтому наша команда, конечно, должна победить.

Первый мой прогноз — чистая победа сборной России. Второй мой прогноз — тотал матча больше 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».