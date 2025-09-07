Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Катар — Россия: прогноз Эдуарда Мора на контрольный матч

Катар — Россия: прогноз Эдуарда Мора на контрольный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Катар – Россия.

Ставка: победа России за 2.25.

«Сборная России сыграет товарищеский матч на выезде против команды Катара. В отсутствие официальных встреч именно товарищеские игры становятся самыми главными для российской сборной. Для её соперников, естественно, официальные игры важнее. И поэтому, безусловно, мы ждём в этих матчах от нашей команды максимальной самоотдачи и победы. И против сборной Иордании наша сборная не порадовала, проведя очень плохой первый тайм и неплохой второй.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что против Катара выйдут на поле другие футболисты, более мотивированные. Наша сборная по составу футболистов сильнее, чем Катар. Осталось только выйти с мотивацией и желанием, а с этим, я полагаю, проблем быть не должно. Поэтому наша команда, конечно, должна победить.

Первый мой прогноз — чистая победа сборной России. Второй мой прогноз — тотал матча больше 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
Катар — Россия. Сборная не готова к футболу Карпина?
Катар — Россия. Сборная не готова к футболу Карпина?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android