Катар — Россия: ставка Романа Павлюченко на товарищескую игру

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Катар — Россия.

Ставка: победа России за 2.15.

«Очередной матч российской сборной, снова товарищеский, конечно. На этот раз выезд в Доху, на игру с Катаром. Пару дней назад в Москве наша команда не смогла обыграть Иорданию, хотя к успеху она была намного ближе соперника. Жду тут борьбы, матч будет не таким простым, но подопечные Карпина викторию должны забирать.

Катар – крепкая команда. Не так легко против неё играть. Это я помню ещё на своем опыте, проводили мы тоже с ней товарищеский матч, было довольно тяжело. Та игра завершилась ничьей 1:1, как, собственно, завершилась и игра России с Катаром два года назад. Тогда тоже в Дохе наша сборная заслуживала победы, особенно в первом тайме активно она давила, у соперника пара моментов была всего. Но во втором тайме игра выровнялась, Катар забил первым, Солдатенков же сравнял под самый конец, забив с углового.

А вот на днях в Москве сценарий матча с Иорданией был другим. Там уже соперник в первом тайме лучше играл, увереннее себя чувствовал на старте, создавал моменты. Но к концу тайма россияне перехватили инициативу, начали давить. Во втором тайме много шансов забить было у команды Карпина, Глебов после прострела не попал по воротам, у Глушенкова, который был капитаном в этом матче, была пара хороших шансов, один раз в штангу он пробил. В целом счёт 1:0 или 2:0 был бы более справедливым, но так – довольствовались ничьей.

И эта ничья стала второй для России за три последние игры. До этого не смогли ещё Нигерию обыграть, хотя и там подопечные Карпина явно были лучше. А так, серия без проигрышей у нашей сборной продлилась, уже несколько лет она идёт. В большинстве игр команда побеждает, часто много забивает. Но вот сейчас я не уверен, что в Дохе мы увидим разгром.

Уровень катарской команды остаётся достаточно высоким и после домашнего ЧМ-2022. В этом российские игроки убедились в товарищеском матче 2023 года, который я вспоминал выше. Если же оценивать последние игры коллектива, то чередовал он успехи и неудачи. В конце июня сборная завершила третий этап квалификации ЧМ-2026, в общем-то, неплохо выступила, финишировала четвёртой и прошла в следующий этап отбора.

Я жду тут тяжёлую игру, какими были и все предыдущие для России с Катаром. Но, думаю, после обидной ничьей с Иорданией, когда наша команда должна была выигрывать, сейчас она будет заряжена. Ставлю на победу России за 2.15», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».