Катар — Россия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч в Эр-Райяне

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Катар — Россия.

Ставка: победа России 2:1 за 8.00.

«Снова российская сборная проводит товарищеский матч. На этот раз выезжаем в Доху, на игру с участником чемпионатов мира, в общем-то, опытной командой – Катаром. Да, эти игры особого значения не имеют, ни на что почти не влияют. Но играть надо. Думаю, победу тут россияне должны забирать.

Матч с Иорданией в Москве несколько дней назад команда Карпина проводила, не смогла победить. Особенно в первом тайме плохо смотрелись наши игроки, соперник больше давил, мог забивать. Во втором тайме уже лучше Россия выступила, произошла ротация, да и Иордания подустала, для неё это всё-таки гостевая игра. Могли в конце победу забрать, но так – ничья.

Никакого давления из-за этого нет на игроков, просто товарищеский матч. С Нигерией тоже не выявили победителя в июне, но и там у соперника был не основной состав. В этом преимущество нашей команды, мы всегда играем лучшими футболистами. Противники же часто смешанный состав выпускают, мы этого даже изначально не знаем.

И вот выезд в Катар. Матч с командой, которая тоже хотя бы входит в топ-100 рейтинга ФИФА, уже хорошо. Сложно прогнозировать тут что-то. Оппонент чередовал победы и поражения в последних играх. Но играл он с Бахрейном, Ливаном, молодёжкой своей же страны, «Удинезе» и так далее. Делать выводы по этим играм сложно, они ещё и все товарищеские были.

В общем, точно не жду сейчас доминирующей победы нашей сборной. Катар – крепкий коллектив, тоже успешно идёт в отборе на ЧМ-2026. Еще главное – матч выездной, в Дохе. Непросто будет нашим игрокам, которые и Иордании на своём поле так и не смогли забить», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».