Катар — Россия: ставка Игоря Семшова на встречу 7 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Катар – Россия.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Хозяева последнего чемпионата мира — сборная Катара — рискуют не выйти на следующий мундиаль. «Бордовые» упустили шанс пройти напрямую через третий раунд азиатской квалификации и с трудом добралась до четвёртого, где ситуация может оказаться критической. Во главе команды — экс-наставник «Реала» Хулен Лопетеги, но пока его опыт не приносит результата: лишь две победы в шести матчах. Особо выделяется на фоне остальных форвард Мохаммед Мунтари, который был автором первого гола в истории сборной Катара на чемпионате мира. Также стоит обратить внимание на молодых проспектов, а именно на Мухаммада Аяша, который известен своей стартовой скоростью и прекрасным дриблингом, и Набиля Афрана, который может плотно сыграть в центре поля.

Беспроигрышная серия нашей сборной длится уже почти четыре года, но последний матч вряд ли порадовал ярых фанатов — команда Валерия Карпина не смогла одолеть Иорданию и сыграла вничью 0:0. Это первый раз с 2022 года, когда сборная не сумела забить гол. Дополнительным поводом для размышлений стала статистика по ударам: гости с Востока нанесли 15 ударов по воротам против 13 у россиян.

В матче Россия — Иордания болельщики так и не увидели голов, поэтому вся надежда теперь на выезд в Катар. В тёплую, а можно и сказать, довольно жаркую погоду матч должен получиться ярким. Прогноз: обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».