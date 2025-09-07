Скидки
Катар — Россия: ставка Эльвина Керимова на контрольную игру

Катар — Россия: ставка Эльвина Керимова на контрольную игру
Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Катар — Россия.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Сборная России сыграла вничью 0:0 с Иорданией, как мне кажется, неожиданный в итоге результат. Тем не менее не забили и не пропустили.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Вообще, сложно, конечно, прогнозировать товарищеские матчи, если соперник сборной России не прямо уж слабый. Иордания – это будущий участник чемпионата мира, у Катара сильная сборная. Поэтому такие матчи, конечно, прогнозировать сложнее.

Катар, мы помним, принимал последний чемпионат мира. Команда, которая в состоянии сама играть в футбол, и комбинационный футбол может показывать, и в атаке есть интересные исполнители у сборной.

Ну а сборная России, понятно, в целом, наверное, по уровню игроков выше сборной Катара. Я думаю, что после нулевой ничьей с Иорданией второй матч подряд «на ноль» сборная России не должна проводить. А сборная Катара тоже, имея и поставленную игру, и приличный достаточно состав по меркам своего региона, в состоянии забить», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

