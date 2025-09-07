Катар — Россия: ставка Дмитрия Градиленко на игру 7 сентября

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на товарищеский матч Катар — Россия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

«7 сентября в Катаре состоится второй товарищеский матч нашей национальной команды. Соперник, сборная Катара, является двукратным обладателем Кубка Азии (2019 и 2024). Соперником в финале 2024 года была сборная, которую наша команда обыграть не смогла (напомню, матч Россия — Иордания закончился со счётом 0:0). И тот матч закончился победой сборной Катара 3:1. Это чтобы вы понимали, что Катар минимум не слабее, а, может быть, и сильнее сборной Иордании.

Хозяева, так же как и наша сборная, провели товарищеский матч дома, с Бахрейном, но днём ранее. Матч закончился тоже вничью, 2:2. У хозяев идёт тщательная подготовка к отбору на чемпионат мира — 2026. И первый матч состоится ровно через месяц. Поэтому игра со сборной России является генеральной репетицией.

Возглавляет сборную Катара испанец Лопетеги, который не только играл на самом высоком уровне, но и тренировал «большие» команды. Но он не волшебник, и за четыре месяца, что он у руля, пока не видно качественного сдвига в положительную сторону. Вот если выведет сборную Катара на ЧМ-2026, а соперники достаточно серьёзные (ОАЭ и Оман), то это будет успех!

Статистика Катара при Лопетеги: три победы, три поражения и ничья. Со сборной России последний раз играли в сентябре 2023 года. Счет 1:1. Но нет смысла обращать внимание на тот результат. Составы процентов на 70-80 поменялись!

Мне кажется, что этот матч, как говорят, на три результата. Не верю в наших парней на 100%. Поэтому предлагаю вариант прогноза тотал матча меньше 2.5 (1.82). По моему мнению, игра не станет сверхголевой. Команды не побегут вперёд. И в первые минут 15-20 команды будут присматриваться друг к другу.

Наши в первом тайме не пропустят точно. Но могут и забить. Всё же уровень игроков, вышедших с первых минут, будет намного выше, чем в матче с Иорданией», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».