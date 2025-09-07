Турция — Испания: прогноз Егора Титова на отборочный матч ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Турция — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 2.10.

«Турецкая команда в неплохой футбол играет сейчас. Болельщикам точно интересно такое видеть. Обновилась команда, появились новые лидеры. Конечно, многого ждут от Гюлера, Йылдыза. Актюркоглу в прошлом матче забил два мяча Грузии. По-прежнему в центре поля ведет игру Чалханоглу, это самый опытный игрок, который помогает молодёжи. Меня поразило, как в Лиге наций турки легко разделались с Венгрией, очень крепкой Венгрией. Просто не заметили её и вышли в Лигу А. С Грузией сейчас тоже уверенно вели 3:0 на выезде, после чего дали слабину, позволили два мяча отыграть, но победили.

Группа одна из самых интересных. Испания, конечно, фаворит, но она в любой бы группе им была. Болгария — аутсайдер, но она может у кого-то важные очки отнять. Испанцы её победили уверенно в первом туре, забив три безответных мяча на выезде. В первом тайме ещё всё закончилось.

Здесь турки постараются сыграть в тот же футбол, который им приносит результат в последнее время. Но будет тяжело. Испанцы не любят расставаться с мячом. Скорее турецкой команде надо ориентироваться на быстрые атаки. Убежать и забить они могут, исполнителей классных хватает. Но, думаю, испанцы создадут такое давление на защиту Турции, что она дрогнет. Это самая слабая линия. Борьба будет, но предполагаю, что Испания выиграет 2:1, 3:1 или 3:2. Поставил бы на победу Испании через тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».