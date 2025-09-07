Бельгия — Казахстан: прогноз Егора Титова на матч квалификации ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Бельгия — Казахстан.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2) за 1.40.

«В этой группе пять команд, и сыграно уже очень много. Уэльс пять матчей провёл, он лидирует с 10 очками. Но по потерянным Бельгия пока потенциально первая. Но там и македонцы стараются, они как раз отняли очки у бельгийцев дома (1:1). Бельгия очень важный матч выиграла у Уэльса летом: сначала позволили догнать, ведя 3:0, но в концовке Де Брёйне забил победный. Тем не менее ещё ехать в Кардифф, там будет трудная игра. Поэтому сейчас никак очки терять нельзя.

Казахстан выиграть смог только у Лихтенштейна в гостях (2:0). Дома вроде бы достойно смотрелся, но уступил и Северной Македонии, и Уэльсу — по 0:1. Забивают совсем мало. И если на своём поле ещё как-то бились, бодались, то в Бельгии будет совсем тяжело. Соперник в классе превосходит.

Понятно, что бельгийское звёздное поколение на сходе. Думаю, многие закончат после этого цикла. Но побьются ещё. Подпитка появляется, в особенности это касается обороны. Там много молодых ребят. Многое будет зависеть от тренера Руди Гарсии, сможет ли он объединить команду, получится ли подобрать футбол, который будет подходить и ветеранам, и новичкам. Но матча с Казахстаном это не касается. Здесь, скорее всего, с крупным счётом Бельгия выиграет. Возьму с форой (-2). Казахстанцы 1:3 проиграли Уэльсу, здесь будет тяжелее, у бельгийцев подбор футболистов в атаке ещё более мастеровитый», — приводит слова Титова «РБ Спорт».