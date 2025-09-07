Литва — Нидерланды: ставка Александра Мостового на игру квалификации чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата мира Литва — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов 2:0 за 4.80.

«Литва и Нидерланды проведут очный матч в очередном туре квалификации чемпионата мира — 2026. Я не думаю, что нидерландцы тут позволят себе потерять очки. Тем более что они сделали это уже и так пару дней назад.

С Польшей играли «оранжевые» и не смогли её обыграть. В целом игра была пассивной, моментов было не так много. В первом тайме нидерландцы выглядели убедительнее, много моментов создавали. Поляки оборонялись всей командой. Единственный гол подопечные Кумана забили на 28-й минуте – Думфрис отличился после навеса Депая. Во втором тайме игра выровнялась, но Польша начала пытаться отвечать своими моментами. Она сравняла на 80-й минуте – забил Кэш красивым дальним ударом в девятку. Нидерланды снова выйти вперёд в счёте уже не сумели.

Литва тоже сыграла вничью несколько дней назад, тоже со счётом 1:1. И этот результат для команды был ещё не таким плохим, как для Нидерландов – они сумели не проиграть своему главному конкуренту в группе, Мальте. Причём ещё к 80-й минуте счёт у них не был открыт, затем соперники обменялись голами, ещё и стыки были, удаления с обеих сторон. Но по одному очку с игры они увезли в итоге.

И для Литвы эта ничья стала третьей кряду. Всего четыре матча в квалификации провела команда, одно поражение и три ничьих. Правда, само собой, финишировать в топ-2 это ей никак не поможет. Очевидно, что литовцы будут бороться с Мальтой за то, чтобы финишировать в таблице предпоследними. И пока они с этой задачей справляются.

Нидерланды с задачей финиша на первом месте формально тоже справляются. Только вот их положение не такое уверенное сейчас. В активе сборной семь очков, столько же и у двух преследователей — Польши и Финляндии. Правда, в активе «оранжевых» на одну игру меньше. В любом случае не думаю, что у них трудности с выходом на ЧМ должны возникнуть.

В этом матче всё понятно. Литва намного слабее Польши, которую Нидерланды должны были обыгрывать. Так что тут я жду доминирующую победу в исполнении нидерландцев», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».