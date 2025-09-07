Литва — Нидерланды: ставка Эльвина Керимова на отборочный матч ЧМ-2026

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Литва — Нидерланды.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

«Литва – Нидерланды, отбор на ЧМ-2026. Литва в прошлом туре сыграла с Мальтой вничью, причём пропустила после 80-й минуты и успела спастись на 90+5-й минуте. Это третья ничья Литвы в этой отборочной группе. И три очка после четырёх сыгранных матчей. Понятно, что Литва за выход на чемпионат мира вряд ли поборется, в это невозможно поверить. Ну и плюс пока ни одной победы после четырёх матчей. Тренирует сборную Эдгарас Янкаускас, известный в прошлом игрок, выступавший за «Порту», выигравший еврокубки.

И вот в соперниках Нидерланды. Голландцы, кстати, в прошлом матче впервые в этом отборе очки потеряли – ничья дома с Польшей. Вели в счёте, с 28-й минуты после гола Думфриса, но на 80-й пропустили, Кэш, конечно, классный гол забил за поляков. С 73% владения Голландия играла, но победить так и не смогла. Семь очков у команды Рональда Кумана, столько же у Польши и столько же у Финляндии.

В общем, здесь такая сложная ситуация. Пока мы видим, голландцы даже по очкам никого не опережают, хотя имеют, например, матч в запасе по сравнению с той же Польшей. И понятно, что в такой группе, где у тебя есть конкуренты, как ни крути, по крайней мере, пока по таблице если смотреть, терять очки в матче с Литвой ты не имеешь права.

В этой связи сложно очень брать прогнозы на такие матчи, где есть явный фаворит, есть явный аутсайдер, потому что коэффициенты перегреты сильно. Победу Голландии брать смысла нет, но вопрос тотала голов, да, сколько Голландия забьёт, больше 3.5 или меньше. Я возьму «больше». Мне кажется, голландцы могут после ничьей с Польшей, пусть и на непростом поле в Литве, много забить. Тем не менее, я возьму «тотал больше 3.5» с коэффициентом 2.00», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».