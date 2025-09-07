Скидки
Турция — Испания: ставка Дмитрия Градиленко на матч квалификации ЧМ-2026

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Турция — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 2.20.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Испания
«Центральный матч игрового дня, без сомнений. Четвертьфиналист Евро-24, сборная Турции, принимает чемпиона Европы 2024 года, сборную Испании.

Сразу к прогнозам. Уверен, что забитых мячей мы увидим минимум три (тотал в матче больше трёх за коэффициент 2.00). Испания лишь раз в последних десяти матчах забила меньше двух! А хозяева за такое же количество матчей лишь дважды ушли с поля без гола. Из этого следует следующий прогноз — обе забьют за 1.70.

А мой прогноз: победа Испании и тотал больше 2.5 за 2.20. Я за Испанию! Как сказал великий Висенте Феола, чемпион мира в составе сборной Бразилии в качестве тренера: «Вы забьёте нам столько, сколько сможете, а мы сколько захотим». Эти слова отлично подходят для нынешней сборной Испании», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

