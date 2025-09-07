Скидки
Германия — Северная Ирландия: ставка Эльвина Керимова на игру отборочного раунда ЧМ-2026

Германия — Северная Ирландия: ставка Эльвина Керимова на игру отборочного раунда ЧМ-2026
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Германия — Северная Ирландия.

Ставка: тотал угловых больше 9.5 за 1.95.

«Германия против Северной Ирландии, квалификация ЧМ-2026. Германия кошмарно стартовала в отборе, проиграв Словакии в гостях 0:2 и проиграв, в общем, по делу. Плохой матч команда Нагельсмана провела и вообще впервые в истории стартовала в отборе к чемпионату мира с поражения. И, честно говоря, да, Германия больше владела мячом, но она в общем мало моментов создавала и сыграла явно ниже своего потенциала и ниже ожиданий. А словаки молодцы, и Ганцко классный матч провёл, и Стрелец. В общем, Германия так неожиданно начала с поражения.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Северная Ирландия
Северная Ирландия, в свою очередь, обыграла Люксембург в гостях, 3:1. Обыграть в 2025 году Люксембург на его поле не то же самое, что обыграть Люксембург 15 или 20 лет назад, или даже 10 лет назад. Сборная Люксембурга сейчас — это крепкая сборная, которая состоит из игроков, выступающих в топ-лигах. Поэтому эту победу не стоит недооценивать. Да, сборная Люксембурга осталась в меньшинстве по ходу второго тайма, но уже к тому моменту Северная Ирландия 2:1 вела. В итоге, получив преимущество в одного игрока, она закрепила это преимущество, победа в два мяча.

Так что Северная Ирландия, в отличие от Германии, стартовала с победы. Ну и чего ждать от Германии после такого старта плохого, естественно, реакции на это плохое поражение, на плохую игру. Домашняя игра у Германии, естественно, немцы должны, я думаю, себя показать.

Единственное, я вот в тотал здесь не полезу, потому что Северная Ирландия может нормально отзащищаться. Это организованная всё-таки команда. У Германии могут определённые проблемы против «автобусов» возникнуть. Я здесь возьму скорее угловые. Тотал угловых больше 9.5 за 1.95. Мне кажется, их должно быть много.

Думаю, Германия будет давить, будет много атаковать. Северная Ирландия сыграет очень закрыто, и Германия почти всё время будет проводить на половине поля соперника, в его штрафной. Это будет приводить к заработанным угловым», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
